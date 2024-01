Raz piszą, że "celnie zbombardował", raz, że "same spadły z powodu awarii", a raz, że "awaryjnie zrzucił". To jak w końcu było? xD



#!$%@?, autorzy takich gówno artykułów sami nie wiedzą co się dzieje i co chodzi. Propaganda po naszej stronie chyba mniej zaradna niż po ruskiej. Przypomnę, że wg. specjalistów wojna miała się skończyć w kwietniu 2022 z powodu kradzieży czołgów przez cyganów oraz sankcji nałożonych na Rosję.