Ten kto prowadził świadome życie w latach 2009-2014 w Polsce, miło będzie je wspominał na stare czasy.



Nie były to już #!$%@? lata 90, przestępczość relatywnie niska, zarobki niby 1,5-2k, ale za 2 for you płaciło się 4zl, za kebaba 8 i nie było tyle patologii na ulicach



Dziś coraz trudniej spotkać Polaka na mieście, cyrylica wraca na reklamy, banery i bilbordy, do tego nazjeżdżała się patologia z krajów byłego zwiazku sowieckiego