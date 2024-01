Skandal to mało powiedziane. Oczywiście statystyki z czapy, że kobiety są niby opiekunkami. Znam sporo mężczyzn którzy również sami się opiekują własną mamą czy kimś innym. Ale zupełnie pomijane jest to, że to mężczyźni głównie pracują, mężczyźni utrzymują to państwo, mężczyźni o wiele więcej wpłacają do ZUS czy innych instytucji (wpłacają o wiele więcej niż otrzymują u kobiet odwrotnie). Skandaliczna wypowiedź i to ministry(?) do spraw równości!