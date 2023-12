Wygrana nastąpi:

-po trzech dniach

-jak tylko Kijów upadnie

-jak wjedzie drugi, lepszy rzut

-jak Zachód przestanie wspierać Ukrainę

-jak wygra Trump

-jak Zachód znudzi się pomaganiem

-jak poczekamy jeszcze 5 lat



Niezawodne Radio Erewan przypomina:

- Czy to prawda, ze zwyciestwo widać już wyraźnie na horyzoncie?

- Tak, to prawda. Zgodnie z definicją horyzont to wyimaginowana linia, przesuwająca się w miarę zbliżania!