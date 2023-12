Super gość, jestę chodzącym przykładem tego jak skuteczne są jego zdolności dydaktyczne. Ogólnie miałem ciągutki od etapu gówniaka. gdzieś po podstawówce odkryłem że w koskach ruchu są takie ciekawe gazetki. EdW mi najbardziej przypadło do gustu właśnie za tłumaczenie zjawisk. Studiowałem, w końcu wysłałem coś pierwszy raz do "Szkoły Konstruktorów", potem pamiętam że wylał publicznie kubeł zimnej wody w kwestii podejścia do życia, finalnie doszło do tego moja pierwsza sensowna kasa (zanim Pokaż całość