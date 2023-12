Prokurator stwierdził, że mężczyzna miał w przeszłości choroby psychiczne. W 2019 roku zaatakował żonę nożem. Ta jednak nie wniosła oskarżenia i sprawa została umorzona ze względu na jego stan psychiczny.

czyli na własne życzenie, bo nie wniosła oskarżenia po pierwszym razie. w postępowym kraju jak chory psychicznie atakuje nożem to się umarza zamiast wysłać na obserwację do wariatkowa.dzieci tylko szkoda. to nie były jego święta i odreagował jak potrafił