To w sumie zabawne, że już wkrótce wszystkie wyemancypowane mniejszości w ramach społeczeństwa otwartego będą ze sobą w ostrym konflikcie - feministki z imigrantami z powodu gwałtów, imigranci ze społecznością LGBT z powodu degeneracji, społeczność LGBT z feministkami z powodu transów etc. Na końcu wszyscy dojdą do wniosku, że jedynym gwarantem spokoju i ładu jest społeczeństwo nieliberalne, które zostało okrzyknięte źródłem całego zła na świecie.