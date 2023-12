No i co?Nie wiem czy to powszechne w innych krajach,lecz w naszym patologicznym systemie prawnym typa będą sądzić i jeśli skażą to za "wypadek".

Trzy życia odebrane,czwarte zniszczone.Wypadek.Dzień jak co dzień.Zdarza się najlepszym.

12 lat mu grozi tylko dlatego,że uciekł.Gdyby został na miejscu to co najwyżej 8 lat.Mało tego - statystyki są nieubłagane - skazani za wypadki niezwykle rzadko odsiadują więcej niż połowę zasądzonego wymiaru kary.

Jak długo sprawiedliwość w tym kraju