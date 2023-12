Jak robili reaktory we Francji to jak ktoś mieszkał blisko to dostawał zniżkę chyba 50% na prąd a jak bardzo blisko to chyba z 80%. Efekt był taki że ludzie zaczęli masowo się budować w najbliższym sąsiedztwie elektrowni. Protesty przeciwko atomowi nagle zmieniły się w protesty w stylu a dlaczego to się buduje w sąsiedniej gminie - ja protestuje ja chcę u nas.