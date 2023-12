No przecież to było od początku jasne. Młodzi chcą OBIEKTYWNEJ i NIEZALEŻNEJ telewizji i to właśnie Tusk obiecywał. Gdyby zrobił inaczej, to by był politycznym debilem. A nim na pewno nie jest w przeciwieństwie do głównego oponenta. Zresztą od lizania tyłka ma TVN. Wystarczy, że TVP nie będzie perfidnie szczuć.