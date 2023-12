Jest mnóstwo filmów na innych portalach gdzie siły zbrojne Izraela w kontrolowany sposób wyburzają budynki. Jak widać tak miało być i taki mieli plan. Dwie różne rzeczy, prowadzić wojnę na terenie wroga i eliminować go a sukcesywnie burzyć budynki i robić "porządek", przy okazji zabijać cywili.

Prawdopodobnie Mosad doskonale wiedział co Hamas chcę zrobić i tylko czekali na to dając im przyzwolenie. To co zrobił Hamas świetnie przypudrowało przyszłe zbrodnie Izraela.