Schulzowi to ja nie zazdroszczę. Sąd najwyższy strzelił go obuchem po łbie generując mu jednym wyrokiem dziurę budżetową na 60 mld €. Filary jego gospodarki chwieją się w posadach bo i branża chemiczna i automotiv dostaje ostro po dupie, armia bezrobotnych imigrantów drenuje mu budżet, wskaźniki makroekonomiczne szorują po dnie a plan ratunkowy w postaci umowy UE/Mercosur zaora mu rolnictwo. Do tego zieloni go cisną żeby dokręcał śrubę jeszcze mocniej a na Pokaż całość