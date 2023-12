Drugi reaktor jądrowy RBMK-1500 Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej powoli przechodzi do historii. Niedawno rozpoczęto demontaż górnej warstwy płyty reaktora - mieliśmy okazję obserwować to historyczne wydarzenie, ponieważ byliśmy akurat na specjalnym wejściu do obiektu celem opracowania tras turystycznych na 2024 rok.



Zadanie aktualnie wykonywane przez pracowników polega na ściąganiu 100-kilogramowych stalowo-betonowych klocków, które stanowią osłonę antyradiacyjną i jednocześnie podłogę hali. Klocki te są ładowane do kontenerów i wywożone do tymczasowego składu odpadów radioaktywnych. Pokaż całość