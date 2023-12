Miałem tu zacytować wczorajszy wpis ministra Sienkiewicza, że dla ratowania konstytucji potrzeba jest czasem działać niekonstytucyjnie, ale już mu agencja PRowa to usunęła xD



No więc kiedy pis robił swoją telewizję, to 3 mld było marnowaniem kasy, ale gdy KO robi to samo, to jest cel szczytny. Nowa jakość w polityce, tylko propaganda będzie kierowana nie do ludzi z 70 IQ, tylko 90 IQ.