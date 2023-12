Niech mi ktoś na serio rozumiejący w jakiś sposób ten burdel powie jak PiS chce kiedykolwiek jeszcze jakieś wybory wygrać? Przecież cała to szopka może i fajna dla betonowego elektoratu, jest tylko dla betonowego elektoratu. Betonowym elektoratem pis nie ma prawa wygrać wyborów. To są cynicy którzy byli zdolni to bardzo wyrafinowanych machlojek. To są jakieś szachy 7D? Bo dla mnie to wygląda jak załączenie protokołu 10%.