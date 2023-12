Jeśli twój sąsiad wyrzuci stare opony do lasu, to donos.

Jeśli twój sąsiad, dyrektor dużej fabryki, zaleje rzekę trucizną i zniszczy ją na wiele lat, to spoko, niech sobie robi co chce.

Wolno bić tylko słabszych, silniejszych nie wolno, silniejszych trzeba się słuchać.

W tym kraju jeszcze długo nie będzie lepiej.