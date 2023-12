Pokaż całość

Ale czegoś takiego jak to co zrobiło Pis z mediami publicznymi nie było do czasów Pis i takie kłamstwa, że wcześniej było to samo to można pchać dzisiejszym 26 latkom.Każdy kto pamięta funkcjonowanie TVP za PO, pierwszego PiS, Sld, Aws etc. wie, że takiej srakopropagandy nie było.Jak twierdzisz, że nie to sprawdź sobie ile godzin antenowych miało PO i Pis w 2015 przed wyborami i 2023. Dostępne szybko dane.