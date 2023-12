lewica gdy Kowalski nie zna zbóż: HHAHAHA, ALE ON GŁUPI xDxDxD

lewica gdy lewak nie wiem ile bitów ma bajt: Co on ma wiedzieć, on wie kiedy wypłata i to wystarczy, a ty kapitalistyczny programisto masz płacić 50% podatek od zarobków, czego nie rozumiesz prawaku?