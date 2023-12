najbardziej humanitarna armia na świecie XD w ogóle to stwierdzenie to z d00py rabina chyba. Armia = zabija = ale tak nie najgorzej.

Polecam serial 1670 tam som żydy i pokazani jacy SOM w sumie do dzisiaj. Aha żeby nie było śmiejoo się z naszej szlachty ale my mamy więcej dystansu do siebie niż rzymianin więc nie pęka nam żyłka d00pie