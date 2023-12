Mi to się podoba. Konfederaci po 30 latach zorientowali się, że Korwin trzyma ich przy progu, ale wiadomo, że jak się raz popełni błąd to trzeba go popełnić drugi raz, więc dzielnie bronią nowego krula - Brauna, który tak samo jak Korwin będzie ich trzymał przy progu.



Na całe szczęście dzięki kucowskiej mentalności nigdy nie będą w stanie tworzyć poważnej polityki.