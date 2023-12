Widzę że ktoś tu ma sklerozę. Zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, Baćka robił takie przeglądy/ćwiczenia raz na tydzień, przez jakiś czas.



Mówiło się że to po to aby Putin się odczepił od Baćki bo nie miał on ochoty na "sankcyjne samobójstwo" w przypadku aktywnego dołączenia do walki.