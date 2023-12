Ja się zastanawiam co oni mieli w głowie robiąc to, przecież w kongresie jest pełno kamer, któraś mogła być na pewno włączona, przecież tam jest monitoring 24/h. Więc i tak by się dowiedzieli o tym, nie ważne czy by prywatne nagranie wyciekło. Nie ważne też czy to geje czy para hetero, sam pomysł by uprawiać seks tam jest mega głupi. Dobrze, że kolesia zwolniono, miejsca na takich idiotów w kongresie nie ma.