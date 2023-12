To źle? W naszym położeniu geograficznym angielski i niemiecki to powinny być dwa najważniejsze języki obce od dziecka. Niemiecki daje dostęp do Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Angielski, do połowy świata.

Swobodne komunikowanie się z tak dużą ilością nacji, to powinien być jeden z największych priorytetów, dla młodych Polaków.