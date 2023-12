A może wynika to z faktu że Ukraińcy potrafią bronić swoich cywili przed rosyjską agresją, a jedyne co Hamas potrafi robić to gwałcić, mordować niewinnych i chować się za plecami cywili? Oczywiście że Palestyńczyków żal. Tylko że jak się dają manipulować islamskim terrorystom to potem dostają od syjonistycznych faszystów. Ich trzeba oddzielić jak dzieci w przedszkolu, każdy do swojego kąta.