Wiecie co w tym jest najbardziej poj3bane? Otóż niezalogowani użytkownicy widzą treści z tagiem polityka.



Wyobraźcie sobie teraz, że ktoś nowy, niezbyt ogarnięty w działaniu tego urwi-dołka wchodzi sobie dzisiaj na wykop, widzi zewsząd znaleziska polityczne (na głównej, w hitach, w gorących itd), przegląda je sobie, aż w końcu decyduje się założyć konto, bo też chce się poudzielać. No i cyk, wszystko to co widział mu poznikało, ot tak, bez żadnego wyjaśnienia Pokaż całość