To są tylko chipsy na stół wigilijny. Ukraina, bez wsparcia USA, dostaje baty. Może realnie przegrać tą wojnę. Nie wiem czy w Rosji są tak głupi, żeby ruszyć na kraj należący do NATO, ale widząc co robi aktualnie Francja czy Niemcy raczej po napaści na Polskę spodziewałbym się ze strony tych Państw "wsparcia" w postaci niesprawnych kałasznikowów i dziurawych hełmów niż realnego wsparcia militarnego. To jest pieprzony dramat naszego położenia w Europie.