""do obozu trafiła Urszula Grenda, która miała 10 lat, kiedy we wrześniu 1943 r. razem z braćmi Jerzym i Eugeniuszem oraz 5-letnią siostrą Domicelą trafiła do obozu na Przemysłowej. „Jak tam przyjechaliśmy, to trudno to sobie wyobrazić..."