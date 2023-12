Nigdzie na świecie nie spotkałem się z takimi cenami jak w Polsce. Gdzie klient potrafi płacić 2 różne ceny, za ten sam towar na jednym paragonie. Ale teraz zapłaci nawet 3 różne ceny!!! jednego dnia w jednych zakupach, za ten sam towar. Sklepy w Polsce, takie jak biedronka czy Lidle - moim daniem "plują w twarze Polakom" - i czują się bezkarne.

Przyjrzyjmy się ofercie mandarynek w Biedronce - zgodnie z Polskim prawem, cena największa wizualnie musi być ceną produktu, bez żadnych dalszych obwarowań. Oczywiście w biedronce 10x większą wizualnie ceną jest cena z obwarowaniami, a cena faktyczna ukryta i malutka, ledwo czytelna... ale!...

Ale teraz w nowej ofercie - zapłacicie 2,99 za 1 kg (pierwsze i ostatnie kg) mandarynek na kartę moja biedronka. Jest to limit 1 kg na cały okres promocji, a nie dzień. Następnie drugą cenę powyżej 1 kg czyli 3,99 - ale do niej obowiązuje limie 2 kg. Oraz jednocześnie 3 ceną w kwocie 8,99 za kg.

Jeśli kupicie więc 4 kg mandarynek - to zapłacicie za nie w 3 różnych cena na raz. Na pewno ceny będą największe w sklepie te obwarowane - a faktyczne ledwo widoczne.

Dodatkowo jest tutaj moim zdaniem już kolejne oszustwo - to WY musicie pamiętać czy braliście już 1 kg mandarynek czy też nie, bo już nie będzie was dotyczyła cena w żadnym innym dniu - za to tym 1 kg (gdy zostało zakupione). Ale cenę taką będziecie widzieć nadal w sklepie.

Nie wiem czy jest jakiś inny sklep, co tak bardziej pluje w twarze polskim niż Biedronka i Lidl - bo oni ostatnio specjalizują się w takich ofertach.

Szanowni Państwo - jeśli nie chcecie być traktowani jak bydło, to macie gazetkę biedronki i w niej te informacje. Zgłaszajcie to także do UOKiK! Inaczej będzie coraz gorzej. Róbcie zdjęcia tych cen w sklepach i też je zgłaszajcie.

Przecież jest coraz zgorzej, coraz bardziej nieuczciwe i łamiące Wasze prawa pojawiają się rozwiązania w sklepach.

Jeśli tego nie będziecie zgłaszać, to przecież jak obecnie robi się coraz gorzej. Ludzie są coraz częściej oszukiwani w tych sklepach i celowo wprowadzani w błąd.