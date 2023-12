Zbrojarz potrafi

Zachcianki kierasów w białych kaskach można porównać do piszczenia niepokornego potomstwa które tygodniami męczy rodziców o xboxa, na gwiazdkę, dostaje xboxa i po rozpakowaniu prezentu jednak woli play station. Na jednym z zastępstw nieświadomie uczestniczyłem w najlepszym dowcipie budowlanki. Śmiechu było co niemiara.

Tempo prac miałem srogie. Cieśle budowali ściany tak szybko, że zbrojarze ledwo nadążali ze swoją robotą. Budowy tego typu ścian wyglądają następująco. Z betonowej podłogi wystają pręty. Do tych prętów, stalowymi drutami „przywiązuje się” pręty zbrojeniowe i robi z nich zbrojenie ścian. Kiedy zbrojenie jest gotowe, przychodzi ktoś z biura, sprawdza czy wszystko jest zgodnie z projektem i podpisuje odbiór. Wtedy cieśle szalunkowi zabudowują ścianę szalunkami. Szalunki to nic innego jak forma do wylewki betonu. Między szalunki wlewa się beton i kiedy zastygnie, ściana gotowa. Można wtedy rozbierać szalunek.

Tamtego dnia mieliśmy prosty plan. Dwie gruszki betonu. Wszystko szło mega sprawnie. Do chwili. Wkurwieni zbrojarze nagle zawołali mnie na zbrojarnię po leżące tam prefabrykowane zbrojone słupy. Spytałem ich czemu są tacy źli i powiedzieli mi tak: Kieras z jakimś drugim białym kaskiem zrobili sobie obchód po budowie. Odebrali ściany które budowaliśmy i zbrojarze zabrali się za budowę kolejnych, aby były gotowe na drugi dzień. Ale jeden z Kierasów, podczas spaceru, zauważył, że na zbrojarni leżą sobie wspomniane wcześniej słupy. Na ich widok jeden z drugim wspólnie utwierdzili się w przekonaniu, że koniecznie jeszcze dziś trzeba wstawić i zabudować te dwa słupy i oni już beton na nie zamówili. Wkurwiło to zbrojarzy bo mieli w chuj innej roboty, a teraz jeszcze te słupy osadzać. Cieśle też klęli, bo trzeba było zrobić na nie ekstra szalunki, a roboty i tak było sporo. A że beton już zamówiony to wiadomo. Argument betonu jest jak dzień sądu. Stało się i nie ma dyskusji. Nawet gdyby trzęsienie ziemi zawaliło budynek, płyty tektoniczne by się rozsunęły i plac budowy zapadłby się w głęboki kanion wypełniony magmą, pod białym kaskiem i tak tliła by się myśl, że ekipa musi zostać na pozycjach, bo trzeba wylać beton.

Szczęśliwie samo osadzenie tych słupów zajęło nam kilka minut. Po chwili dwa białe kaski przyszły, popatrzyły na słupy, pokiwały kaskami i … jeden z nich, w lśniącej żółtej kurtce pokazał palcem druty wystające z ziemi. Po co? A no białe kaski w tej właśnie chwili uwidziały sobie, że zbrojarze mają jeszcze dziś ten jeden słup ekstra osadzić. A co im szkodzi? Beton już jechał i poza ścianami przyjedzie tylko na dwa słupy. Ten trzeci nie miał być tego dnia wylewany i w sumie nie był nikomu do niczego potrzebny. Zbrojarze mieli w chuj roboty i nigdzie na budowie nie leżał ekstra gotowy trzeci słup. Ale kieras tupnął nóżką, on tu rządzi i tak ma być! Potem obaj czmychnęli do biura dumni, z pognębiania zbrojarzy. Ale zbrojarze ani myśleli odrywać się od swojej roboty żeby spełniać jakieś dziecinne zachcianki. Wzięli obcęgi, wycięli jeden ze wstawionych i odebranych już słupów, zawołali dźwig, ja nieświadomy jeszcze w czym brałem udział im podjechałem, wyjąłem ODEBRANY słup i wraz ze zbrojarzami wsadziliśmy go na wskazane przez kierasa miejsce na słup trzeci. Spytałem załogantów czemu to zrobili? Złe miejsce czy jak? Wtedy mi wszystko opowiedzieli nie szczędząc przy tym baaaardzo kreatywnych i o dziwo, wcale nie łacińskich przyimków. No nie powiem byłem pod wrażeniem, ale … serio? To by się niby miało udać?

- Panowie. A kierownik się nie kapnie że znikł jeden ze słupów? Stoją tuż obok.

Na co zbrojarz, z pełnym powagi głosem wytłumaczył mi jak w istocie się sprawa miała.

- Ten pizduś? Ta ciamajda by chciała chujem łechtaczki szukać i prędzej to by mu się udało niż by się debil tych słupów doliczył.

Zbrojarz trafił bez pudła bowiem po jakimś czasie oba białe kaski wróciły na budowę z dumą odebrać wskazany wcześniej, nikomu nie potrzebny trzeci słup. Postali, pomachali kaskami i sobie poszli. Chwilę potem wyjęliśmy ten słup i osadziliśmy go w poprzednie miejsce gdzie szybko został zabudowany szalunkami i pod koniec dnia zalany betonem. Plan dnia został zrealizowany i wszyscy byli z siebie zadowoleni. A kierownik pewnie najbardziej. Czy kieras kiedykowiek zczaił się w jakiego zrobili go wała? Nie wiem bo byłem tam tylko na kilka dni, ale pomysłowość ekipy i szybkość w jakiej realizowali swoje postanowienia kazały przypuszczać, że ów kierownikowi często zdarzało się ulegać swoim zachciankom. Kiedy się żegnałem z ekipą zdradzili mi, że tamtym Kierasom nie raz tak odbijało, a oni nie mieli w zwyczaju się kłócić ani bluzgać. Zwyczajnie dostosowali się do panujących warunków i zamiast się wkurwiać, woleli robić swoje, a przy okazji, biuro budowy w konia. O jak bardzo chciałem zostać na tamtej budowie do końca. Czuję, że miałbym tony materiałów na felietony i moją książkę. Niestety, nie była ona moja. Po kilku dniach ichni operator wrócił z L4.

Nie tylko ja miewam twórcze spotkania trzeciego stopnia z kosmitami w bieli. Na naszych grupach za messengerach, whats’upach itp. Koledzy też potrafią się dzielić swoimi przygodami. Jednym z naszych bohaterów został kolega operator, gdyż jego kierownik był fanem Georga Orwella. W jego białym łbie połączył ze sobą następujące fakty. Operator nic nie robi, ma telefon i wszystko widzi. Z połączenia tego zbioru danych, biały kask zażyczył sobie, żeby niczym w państwie Angsoc’u, operator, wcielił się w rolę orwellowskiej policji myśli, robił zdjęcia wszystkim tym co się obijali i nic nie robili, a następnie podpierdalał ich do biura wysyłając zdjęcia Kierasom. Co zrobił kolega operator? Dokładnie to czego zażyczył sobie domorosły wielki brat. Robił zdjęcia wszystkim białym kaskom i wysyłał je do biura. Kilka dni później napisali mu, żeby sobie darował.

Ehh te kierasy. Długo w naszym kraju nie będzie lepiej. Wiesz Mirku czym się różni małe dziecko od kierownika? Dziecko kiedyś dorośnie.

Ponieważ mój poprzedni mini felietonik się wam spodobał, proszę oto następny. Dodam tylko, że są to rozdziały z książki którą piszę od jakiegoś czasu i być może w 2025 będzie już wydana. Tylko zastanawiam się nad dobrym tytułem i muszę zrobić godne zakończenie.



Aha i pod poprzednim postem pisali do mnie ludzie podający się za kierowników. Opiszcie proszę jakieś wasze przygody z tym jakimi bystrzakami potrafimy być my robole. Lansky zrobił to po mistrzowsku, a wy też pewnie macie mocne historie. Coś o operatorach? Czekam z niecierpliwością.

Jeszcze mały bonusik…

Wiecie jak działa dźwignia? Trzeba wam wiedzieć, że kierownik budowy to nie jakiś tam leszcz i nieuk. Ci ludzie mają dyplom inżyniera. To są matematycy! Inżynierowie. Inny z naszych kolegów sprzedał nam historię, w której … pan inżynier …

Dźwignia to mechanizm służący do przeniesienia momentu siły. Korzystamy z niego w łomie, korzystają z niego korbowody w naszych silnikach, skrzynie biegów (to przede wszystkim) i tak dalej. Na pewno każdy z nas odkręcał też koło. Czemu te klucze są takie długie? Mój ojciec miał kiedyś klucz wielkości dłoni. Zgadnijcie ile się nakurwował nim zadzwonił po mnie, żebym przyjechał z moim, dłuższym kluczem. Zbyt krótkim kluczem nie odkręcisz koła, ale długim już tak, mimo, że dysponujesz dokładnie taką samą siłą. Zmienia się tylko moment przyłożenia siły. Wie to każdy kto kiedykolwiek męczył się z trzaśniętym w trasie kołem. Powinien to też wiedzieć inżynier budownictwa prawda?

Otóż żuraw wieżowy ma wysięgnik. Poruszający się na nim ładunek, poprzez swój ciężar, przykłada do niego siłę. Im dalej pojedziemy z ładunkiem, tym żuraw gorzej to znosi aż do momentu, kiedy ładunek, mimo, że nie zwiększył swojej masy, staje się zbyt ciężki i żuraw odcina zasilanie by ładunek nie pojechał dalej. Dalej zwyczajnie moment przyłożenia siły byłby zbyt duży i żuraw mógłby się przewrócić. Jest to dokładnie ten sam mechanizm jak ze śrubą w kole. Dłuższy klucz daje większy moment. Dłuższy wysięgnik tak samo. Nie wiem, czy białe kaski ogarniają to swoim inżynieryjnym umysłem, ale mają gdzieś w biurze dokumentację techniczno ruchową i przynajmniej mogą tam zajrzeć aby się przekonać, jaki jest udźwig żurawia na danym metrze. Tyle jeszcze ogarniają.

To czego nie ogarniają, albo udają że nie, jest fakt, że na ten cholerny wysięg działają też siły w płaszczyźnie poziomej! Działający na wysięgnik wiatr jest niczym ciężar ciała opierający się o klucz do kół. Im dłuższy wysięgnik, tym większe siły działają na żuraw. W tej sytuacji „śrubą” jest elektryczny silnik obrotu wieży umiejscowiony na wieńcu. To jak bardzo jest od wyeksploatowany, jakie są luzy w konstrukcji, jaką mocą na obrocie dysponuje żuraw i przede wszystkim jak długi jest wysięgnik, wszystko to ma wpływ na to w jaki sposób będzie się na wietrze zachowywał i jak się z nim będzie pracowało. Im dłuższy wysięgnik, im ostrzejszy kąt padania wiatru, tym trudniej będzie go opanować.