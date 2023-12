W nowym rządzie Donalda Tuska nie będzie cięć w ilości resortów. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że powstaną 3 zupełnie nowe. Ministerstwo ds. równości, ministerstwo ds. społeczeństwa obywatelskiego i ministerstwo ds. polityki senioralnej. We wszystkich 3 nowych resortach zasiadać będą kobiety