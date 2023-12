Przecież Ukroland powinien do nas w każdej sprawie na kolanach przychodzić. Wykorzystajmy w końcu naszą lokalizacje. Zamkną granice na amen i wtedy zboczymy kto kogo potrzebuje. Zachód nas dyma bez gumki, Ukraina robi to samo. Przecież to potrafimy. Polak Polakowi mendą. po prostu brakuje polityków z jajami, zamiast zarobić to my się ładujemy w kredyty i rozdajemy wszystko za darmo .Bo pisowskim dziadkom się to podoba tylko fajnie rok przed grobem decydować Pokaż całość