Tekst na poziomie. W praktyce socjalizmu w Polsce, dzięki kulturowej dominacji Katolicyzmu nie było aż tak źle w tym temacie. Ale to zasługa polskiego konserwatywnego społeczeństwa, a nie pierwotnej ideologii komunistycznej, która zakładała to o czym w tym jasno artykule - zniszczenie rodziny jako takiej.

Niepokojące, że obecnie lansowanie zmian kulturowych na Zachodzie, co promieniuje na nas mocno, też zmierza do podobnych celów, choć po cichu.