Doszliśmy do punktu w którym obecne pokolenia nie będą miały "za co ginąć" czy też walczyć:

-za dom i ziemię bo stały się inwestycją dla spekulantów na którą nigdy nie będzie większości ludzi stać

-za wszelkie dobra bo promuje się model subskrypcyjny i brak własności prywatnej, gotówki fizycznej i możliwości bogacenia się poprzez wprowadzanie do obiegu pieniądza z datą ważności

-za żywność i pokarm gdyż zmierza się do pozostawienia przeciętnemu Kowalskiemu jedynie Pokaż całość