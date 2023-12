Miałem takiego znajomego co się trzy lata „ukrywał”. Policjanci udawali że go szukają, a on udawał że się ukrywa. W końcu złapali go policjanci z Komendy Wojewódzkiej i nawet w lokalnej gazecie odtrąbili wielki sukces pracy operacyjnej funkcjonariuszy.

Złapali go dlatego, że na popularnym portalu ogłoszeniowym od ponad roku wystawiał zbędne rzeczy do sprzedania, z numerem telefonu zarejestrowanym na jego dane i pewnego dnia po coś z ogłoszenia zjawili się policjanci.