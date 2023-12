Żeby było śmieszniej to ekipa Tuska nie ma innego wyjścia... tzn. jest, ale to oznacza bankructwo stacji.

Pomimo 2 mld dotacji rok do roku TVPiS było tylko na lekkim plusie (kilkanaście mln pln).

Z tego powodu jak zabraknie tych "2 mld" to stacja po prostu splajtuje...



TVP powinien przejść na proces mocno oszczędnościowy i z roku na rok dotacje powinny być obcinane, tak aby za 2-3 lata stacja była samowystarczalna...