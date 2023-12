Hahahahaha! Frajerzy nie znają ich tak dobrze jak my. Pomachali im koralikami, a oni się skoorwili na forum ONZ. Zrobili z nas onuce, ostentacyjnie olali Dudę, zaproponowali Niemców na stałego członka Rady Bezpieczeństwa. A Niemcy jak to oni, wszystko robią przez pryzmat własnych interesów. Chyba właśnie doszli do wniosku, że pchanie kasy w UA jest dla nich mało opłacalne. Nam Ukraińcy jeszcze podskakują, ale już wkrótce zaczną się łasić. Wystarczy że USA Pokaż całość