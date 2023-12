Cała pandemia była eksperymentem na zasadzie co się przyjmie to się przyjmie. W dużym stopniu za lockdowny i maski odpowiadają ludzie, którzy kierowani strachem, sami dali się na to namówić. Szacunek dla restauracji i barów, które mimo wszystko były otwarte w konspiracji. Jedyne co mogłem zrobić dla sprawy to chodzić tam, podczas gdy inni przed telewizorem śledzili liczby zakażonych.