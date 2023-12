Wątpię czy Arabowie przejmą się billboardami w Polsce i go wydadzą na tej podstawie. Poza tym znając życie to inicjator takiej akcji będzie miał w Polsce kłopoty i może być ścigany z art. 191 a k.k. co jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oczywiście można mu zasłonić oczy, ale tak czy owak, życie to nie film, zwłaszcza amerykański.