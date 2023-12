Tak się kończą marzenia o zdobywaniu kosmosu kiedy za sterami tego potężnego molocha stoją same dziadki i emeryci którym nikt nie powiedział że można wysłać rakietę w kosmos i nakazać jej zawrócić i wylądować by za ,, kilka dni,, ponownie móc ja wysłać w kosmos. Europejscy emeryci w ESA się zasiedzieli i zapomnieli po co tam są tak naprawdę, pomijam fakt że o wypłacie pamiętają bo gdyby co to zawsze można strajk Pokaż całość