Wciskają nam satanizm poprzez kobiety. Z Jabłkiem Adama było podobnie. Przecież to Ewa zachęciła Adama do spróbowania go. Wyznaję niepopularne przekonanie, że kobiety są bardziej podatne na kuszenie i propagandę (to drugie zostało nawet udowodnione naukowo).



Co do samego rytuału, to ponownie ostrzegę wszystkich - czy wierzycie w to czy nie, jest to cholernie niebezpieczne. Jakiekolwiek formy satanizmu/magii/okultyzmu mogą sprawić, że świat obróci się przeciwko wam i stracicie na prawdę wiele, również Pokaż całość