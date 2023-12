Mój syn level 5 - jeśli może sobie sam wybrać na Youtube filmik do oglądania i wyskoczy mu w miniaturkach Adam Słodowy - to wybierze właśnie jego. Jest to bardzo budujące w zalewie tego całego paździerzu jaki produkuje się "dla dzieci". Uwydatnia to, iż to nie dzieci zgłupiały tylko dwa ostatnie pokolenia dorosłych dały ciała degradując formułę tego typu programów . Wszystko musi być kolorowym popelniarskim show z wartką akcją i zawłąszczającą Pokaż całość