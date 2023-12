Jak TVN mówi, że Hołownia jest super, gdyż ma duże poparcie młodzieży, to już jest wazeliniarstwo, ale jak TVP robi spot propagandowy Andrzeja Dudy rodem z KRLD, to już jest obiektywne dziennikarstwo. XDDDDD

Bandy większych hipokrytów to ze świecą szukać.