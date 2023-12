Policja w Polsce jak zawsze profesjonalna. Nie sprawdź gościa na instagramie, gdzie grozi on użyciem broni palnej, facet ogólnie zamieszcza publicznie jakieś chore rzeczy i każdy ma do nich dostęp. Policja odbiera gościa, nie przeszukuje go, do tego skuwa go źle XD No co mogło pójść nie tak XD