Do przedszkola w Marklowicach zgłosiła się jedna z mam, która chciała odebrać swoje dziecko. Jednak pracownicy placówki mieli podejrzenia, że kobieta jest pijana. Potwierdziło to badanie alkomatem. Policjanci ustalili, że w tym stanie chciała zawieźć dziecko do domu.