Powstanie warszawskie to była wielka masakra. Dlatego trzeba było sie głęboko schować żeby to przeżyć...Nie ma co robić z tych ludzi którzy przeżyli bohaterów bo prawdziwi bohaterowie tam zgineli. To samo dotyczy wszystkich wojen i bitew. Brylują ludzie z głebokich tyłów zamiast faktycznych bohaterów, którzy zgineli