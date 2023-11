Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż mamy teraz, bo z jakiej racji pechowa osoba fizyczna ma utrzymywać patusów z własnej kieszeni? Albo robimy państwo opiekuńcze ale jego kosztami obciążamy każdego po równo albo pozwalamy sprawnie wyrzucać nieuczciwych lokatorów na bruk - pick one. To, co mamy teraz to jest największa patologia z możliwych, bo deleguje rozwiązywanie problemów społecznych za które powinno być odpowiedzialne państwo na sektor prywatny.