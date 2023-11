Warto przypomnieć, że to ona jest autorką legislacyjnego gniota zwanego "ustawą Kamilka" gdzie na podstawie ankiety (której szkicu nie ma) urzędas może odebrać dziecko.



Lewica se na przykład wprowadzi, że jak uważa homoseksualistów za zboczeńców to do zabrania.

Przyjdzie PiS i wpisze sobie do zestawu pytań pytanie o KK, ze jak nie chodzi to do zabrania.

Przyjdzie Konfa i wpisze o in vitro, jest z in vitro - do zabrania.



