Jak można uderzyć słonia? To nie drzewo że wyskakuje na środek drogi. Rozumiem gdyby to był kot. Koty to samobójcy. No ale słonia widać z daleka. Nie wyskoczy z krzaków. Raczej płotów przy drodze też nie było. Ja nawet do konia nie podchodziłem bo wiem że jest silniejszy.