Polskie szpitale są zadłużone na kwotę około 20mld zł(na koniec 2022 było to 19,5mld). TVP dostało do końca 2020 5,9mld zł, plus przez ostatnie 3 lata bodajże 6,7mld. Lekko licząc to daje kwotę ponad 12mld zł. Zakładając, że TVP dostało by te 3mld przez kolejne 4 lata to moglibyśmy wyciągnąć z długów wszystkie szpitale w Polsce i jeszcze by 4mld zostały.Przepraszam ale nie potrafię tego inaczej skomentować niż: No