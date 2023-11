Patrząc na OSP mnie to nie dziwi. Wychowałem się na wsi. Kobiety szły do koła gospodyń wiejskich a mężczyźni do OSP. Już czasy tego jak wóz strażacki odwoził pijanych strażaków po domach się skończyły. Chyba najgrubszą akcją było to, że jeden strażak sam podpalał pola żeby później jeździć na akcje i dostawać jakieś pieniądze z tego.

Ten czas minął, ale taki obraz OSP w głowach zostaje.